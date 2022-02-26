Жителю Ижевска присудили 100 часов обязательных работ за участие в несанкционированном митинге

Ижевск. Удмуртия. За повторное нарушение установленного порядка проведения митинга к административной ответственности привлекли жителя Ижевска. Об этом с субботу, 26 февраля сообщила пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

Отмечается, что Октябрьский райсуд Ижевска рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении 30-летнего горожанина по части 8 статьи 20.2 КоАП России («Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния»).

Суд установил, что 24 февраля 2022 года с 19:40 до 20:20 на Центральной площади Ижевска на площадке перед торговым центром «ЦУМ» гражданин принял участие в публичном мероприятии в форме митинга, проведение которого не было согласовано с уполномоченным органом. Неоднократные законные требования сотрудников органов внутренних дел о прекращении участия в данном публичном мероприятии он не выполнил. Установлено также, что ранее он привлекался к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного части 6.1 статьи 20.2 КоАП России.

Суд назначил мужчине административное наказание в виде обязательных работ на срок 100 часов.

Напомним, ранее сотрудники полиции задержали 10 участников несанкционированного митинга на Центральной площади столицы Удмуртии.