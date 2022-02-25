Снижение грузоподъёмности переправы через Каму в Удмуртии и саммит НАТО по украинскому кризису: новости к этому часу

Ижевск. Удмуртия. Сегодня в Удмуртии ожидается переменная облачность, температура воздуха окажется в пределе -1…-6 градусов. Преимущественно без осадков.

Переправа

На переправе через реку Кама в направлении посёлка Борок — Сарапул снижена грузоподъёмность до 6 тонн. Изменение вступило в силу с 24 февраля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

Заменят знак

На перекрёстке улиц Ленина и Совхозная в Ижевске при движении по первой от улицы 40 лет Победы сменят знак «Направление движения по полосе» (прямо»). Вместо него установят знак «Направление движения по полосе» (прямо и налево). Соответствующий документ размещён на сайте администрации города.

Суд над чиновником

В Петропавловск-Камчатском городском округе на Камчатке осудили начальника службы благоустройства. Мужчину признали виновны в халатности, по причине которой бездомные собаки насмерть загрызли 8-летнего ребёнка. Об этом сообщают «Известия».

В штатном режиме

Сочинский аэропорт начал работать в штатном режиме после отмены 32 рейсов на вылет 24 февраля. Авиакомпании сейчас используют более вместительные самолёты, чтобы все желающие смогли покинуть город. Об этом пишет «МИР 24»

Сбор НАТО

25 февраля НАТО обсудит ситуацию, сложившуюся вокруг украинского кризиса. Заседание пройдёт под председательством генсека североатлантического альянса Йенса Столтенберга. Об этом сообщает «Интерфакс».