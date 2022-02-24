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Итоги дня: прокурорская проверка ситуации в больницах Удмуртии и уголовное дело по факту обрушения катка в Якшур-Бодье

18:35, 24 февраля, 2022
Юрий Абашев
Итоги дня: прокурорская проверка ситуации в больницах Удмуртии и уголовное дело по факту обрушения катка в Якшур-Бодье
18:35, 24 февраля, 2022
Юрий Абашев
346
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#уголовное дело\n#погода\n#Прокуратура
Фото: pixabay.com
346
0

Главные новости четверга.

Ижевск. Удмуртия. За минувшие сутки в Удмуртии ковидом заболели 1 570 человек. На лечение в ковид-центры направили 168 заражённых.

Халатность

Уголовное дело о халатности возбуждено в Удмуртии после обрушения крыши катка в Якшур-Бодье. Предварительной причиной случившегося стал скопившийся на крыше снег, тяжести которого не выдержали конструкции.

Проверка систем

2 марта в Ижевске пройдёт проверка системы центрального оповещения. Будут включены электросирены с сообщением: «Внимание! Внимание! Уважаемые граждане! Проводится техническая проверка системы оповещения!».

Гололедица

В Удмуртии ожидается резкое похолодание. Ночью столбики термометра опустятся до -10 градусов ЦельсияНа дорогах возможна гололедица. На обработку региональных трасс выедут около 300 единиц техники.

Очереди

Прокуратура Удмуртии проверила работу больниц Ижевска. В результате были выявлены нарушения в виде больших очередей. Вместе с тем нарушения выявили в оказании помощи больным коронавирусом и простудными заболеваниями.

Красивая дата

42 пары в Ижевске зарегистрировали брак в последнюю зеркальную дату десятилетия — 20 февраля 2022 года.

18:35, 24 февраля, 2022
Юрий Абашев
346
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#уголовное дело\n#погода\n#Прокуратура