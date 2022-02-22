Изменение расписания автобусов в Ижевске и обоснование для ввода российских войск в Новороссию: новости к этому часу

Ижевск. Удмуртия. Сегодня в Удмуртии ожидается облачная погода, температура воздуха окажется в пределе 0…-5 градусов. Возможен мокрый снег.

Смена расписания

Расписание движения общественного автотранспорта в Ижевске изменится в связи с празднованием Дня защитника Отечества, сообщает пресс-служба ИПОПАТ. 23 февраля автобусы будут ездить по режиму воскресенья. Во вторник, 22 февраля расписание останется без изменений.

Новый сертификат здоровья

С 21 февраля у жителей Удмуртии появилась возможность получить сертификат по результатам анализа на наличие антител к коронавирусу.

Для получения сертификата необходимо:

сдать тест на антитела в лаборатории, которая передает данные на портал госуслуг;

подать заявление в личном кабинете портала;

дождаться, пока результаты теста появятся в личном кабинете и нажать кнопку «Сформировать сертификат».

Если результат теста не появился, нужно обратиться в лабораторию, где был сделан анализ.

Ввод войск

Двусторонние соглашения между Россией и уже признанными с её стороны Народными республиками Донецка и Луганска предусматривают размещение военных баз РФ на территории Новороссии, создание военной инфраструктуры и совместную охрану границ. Об этом сообщает «Интерфакс».

Договоры с ДНР и ЛНР создают правовую основу для ввода российских войск на территорию республик.

Вывод дипломатом

США вывозят своих дипломатом из Украины. По распоряжению администрации президента Джо Байдена, посольство переносят в Польшу, пишет «Газета.ru». Американцы продолжают ждать «российского наступления» на Украину. В случае деэскалации конфликта дипломаты вернутся.

Просьба о помощи

Власти Аргентины обратились за помощью к России в борьбе с лесными пожарами, передаёт «МИР24». В провинции Корриентес выгорело уже 800 тыс. га. Регион объявлен «зоной экологической катастрофы. Необходимые для тушения самолёты с гидрантами в Аргентине отсутствуют.

От огня пострадал также национальный парк Ибера, где погибло и пострадало множество животных. Убытки оцениваются в 380 млн долларов.