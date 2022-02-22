В Удмуртии отремонтируют два участка дороги Ува-Сюмси

Ува. Удмуртия. В Удмуртии в 2022 году планируется ремонт дороги Ува-Сюмси. Общая протяжённость двух намеченных участков составляет 13,86 км. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Асфальт на этой дороге проложили в 1980-х годах. С тех пор полотно существенно не ремонтировалось, производился лишь ямочный ремонт и ремонт картами. При этом, дорогой пользуется для перевозки школьников, здесь ездит сельсхозтехника.

Ремонт в 2022 году коснётся двух участков дороги: в Сюмсинском районе обновят 3,88 км, в Увинском — 9,98 км. Движение на время работ перекрываться не будет.