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В Удмуртии отремонтируют два участка дороги Ува-Сюмси

09:40, 22 февраля, 2022
Юрий Абашев
В Удмуртии отремонтируют два участка дороги Ува-Сюмси
09:40, 22 февраля, 2022
Юрий Абашев
24
0
#Ува\n#Удмуртия\n#ремонт дорог
Фото: Pixabay.com
24
0

Проезжая часть здесь серьёзно не ремонтировалась с момента строительства.

Ува. Удмуртия. В Удмуртии в 2022 году планируется ремонт дороги Ува-Сюмси. Общая протяжённость двух намеченных участков составляет 13,86 км. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Асфальт на этой дороге проложили в 1980-х годах. С тех пор полотно существенно не ремонтировалось, производился лишь ямочный ремонт и ремонт картами. При этом, дорогой пользуется для перевозки школьников, здесь ездит сельсхозтехника.

Ремонт в 2022 году коснётся двух участков дороги: в Сюмсинском районе обновят 3,88 км, в Увинском — 9,98 км. Движение на время работ перекрываться не будет.

09:40, 22 февраля, 2022
Юрий Абашев
24
0
#Ува\n#Удмуртия\n#ремонт дорог