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В одной из дуплянок природного парка «Усть-Бельск» встретили редкого мохноногого сыча

12:40, 21 февраля, 2022
Юрий Абашев
В одной из дуплянок природного парка «Усть-Бельск» встретили редкого мохноногого сыча
12:40, 21 февраля, 2022
Юрий Абашев
249
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#природа\n#природа Удмуртии
Фото: vk.com/direkcia18
249
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Птица известна своей осторожностью и избеганием людей.

Каракулино. Удмуртия. Редкую птицу удалось встретить в одной из дуплянок, развешенных в угодьях природного парка «Усть-Бельск». Об этом сообщили в дирекции особо охраняемых природных территорий регионального значения Удмуртии (ООПТ).

Встреченной птице оказался мохноногий сыч.

«Это очень осторожный и исключительно ночной вид, который сторонится мест с признаками деятельности человека. У мохноногого сыча абсолютно бесшумный полет, во время которого птица как бы трепещет», — подчеркнули в ведомстве.

Данный сыч примечателен хорошо развитым лицевым диском, придающий ему «удивлённое» выражение.

Зимой мохноногий сыч питается другими птицами, поскольку летний рацион на зиму уходит под снег.

12:40, 21 февраля, 2022
Юрий Абашев
249
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#природа\n#природа Удмуртии