В одной из дуплянок природного парка «Усть-Бельск» встретили редкого мохноногого сыча

Каракулино. Удмуртия. Редкую птицу удалось встретить в одной из дуплянок, развешенных в угодьях природного парка «Усть-Бельск». Об этом сообщили в дирекции особо охраняемых природных территорий регионального значения Удмуртии (ООПТ).

Встреченной птице оказался мохноногий сыч.

«Это очень осторожный и исключительно ночной вид, который сторонится мест с признаками деятельности человека. У мохноногого сыча абсолютно бесшумный полет, во время которого птица как бы трепещет», — подчеркнули в ведомстве.

Данный сыч примечателен хорошо развитым лицевым диском, придающий ему «удивлённое» выражение.

Зимой мохноногий сыч питается другими птицами, поскольку летний рацион на зиму уходит под снег.