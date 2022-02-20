Закрыть
Все разделы Поиск
Обещания Спецпроект Ижевское оружие Спецпроект
Удмуртия 18+ Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Один телефонный звонок Лонгрид Спортивный подарок спортивному посёлку Лонгрид Любите цирк, друзья Лонгрид

Общественную палату Удмуртии возглавила директор ижевского зоопарка

16:50, 20 февраля, 2022
Юрий Абашев
Общественную палату Удмуртии возглавила директор ижевского зоопарка
16:50, 20 февраля, 2022
Юрий Абашев
2132
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Общественная палата
Фото: vk.com/udmurt.palata
2132
0

Также были определены председатели комиссий.

Ижевск. Удмуртии. В Удмуртии выбрали председателя региональной общественной палаты. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Общественную палату VI состава возглавила директор Государственного зоопарка Светлана Малышева. Решение было утверждено 18 февраля 2022 года на первом пленарном заседании. Заместителями Малышевой стал руководитель студотрядов Удмуртии Степан Чирков и председатель Объединённого совета домов республики Александр Евсеев.

Помимо прочего были избраны председатели комиссий Общественной палаты.

16:50, 20 февраля, 2022
Юрий Абашев
2132
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Общественная палата