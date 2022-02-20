Общественную палату Удмуртии возглавила директор ижевского зоопарка

Ижевск. Удмуртии. В Удмуртии выбрали председателя региональной общественной палаты. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Общественную палату VI состава возглавила директор Государственного зоопарка Светлана Малышева. Решение было утверждено 18 февраля 2022 года на первом пленарном заседании. Заместителями Малышевой стал руководитель студотрядов Удмуртии Степан Чирков и председатель Объединённого совета домов республики Александр Евсеев.

Помимо прочего были избраны председатели комиссий Общественной палаты.