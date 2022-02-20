Удмуртия по уровню рождаемости заняла четвёртое место в ПФО

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия по уровню рождаемости среди регионов Приволжского федерального округа (ПФО) занял четвёртое место. Сообщает об этом пресс-служба правительства региона со ссылкой на главу республики Бречалова.

По словам главы Удмуртии, в 2021 году на свет в республике появилось 14 273 ребёнка.

«Показатель младенческой смертности <..> снизился на 2,3% по итогам 2021 года, показатель составил 4,2 на 1000 родившихся, что ниже уровня Российской Федерации и ПФО. В целом по показателям смертности Удмуртия относится к числу регионов с невысокой летальностью и занимает 62 место», — приводит пресс-служба слова зампреда правительства Эльвиры Пинчук.

В 2021 году в республике умерло на 2 095 человек больше, чем в прошлом году. За минувшие 12 месяцев ушли из жизни 23 275 жителей Удмуртии.