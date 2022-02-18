Итоги дня: расширение улицы Тарасова в Ижевске и победное завершение сезона хоккейным клубом «Ижсталь»

Ижевск. Удмуртия. За минувшие сутки число заболевших ковидом в Удмуртии превысило 3 тыс. человек. Скончались 14 пациентов.

Последняя игра

Хоккеисты «Ижстали» победным матчем завершили выступление в текущем сезоне Высшей лиги. Итогом встречи на выезде с командой «Ростов» стал счёт 1:2 в пользу ижевских сталеваров.

Обновление набережной

В Ижевске в 2022 году проведут проектно-изыскательские работы по благоустройству северной части набережной городского пруда. Отметим, что на данную территорию уже есть концепция развития от КБ «Стрелка».

Расширение дорог

В Ижевске расширят проезжую часть улицы Тарасова между улицами 50 лет ВЛКСМ и Фруктовой. Это позволит организовать тут двустороннее движение.

Вернулись к практике

В Удмуртии с июня 2021 года в Республиканской офтальмологической больнице возобновилось проведение операций по пересадке роговицы глаза. За это время специалистами было проведено 66 подобных хирургических вмешательств.

Для собак

В Ижевске в 2022 году может появиться ещё одна площадка для выгула собак — в районе перекрёстка улиц 10 лет Октября и Автозаводской.

Погода

В выходные на территории Удмуртии вновь ожидается снежная погода с сильным ветром. Днём в воскресенье местами температура воздуха опустится до 0 градусов.