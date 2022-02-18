Удмуртское отделение «Яблока» солидаризировалось с МИД России по вопросу войны с Украиной

Ижевск. Удмуртия. Удмуртское отделение партии «Яблоко» начало сбор подписей против войны с Украиной. Об этом 14 февраля сообщалось на странице активистки Ии Борониной, в приёмной которой объявлен сбор. Ранее в МИД России назвали неприемлемой даже мысль о войне между двумя народами.

Акция по сбору подписей называется «Нет войне», в интернете также запущена петиция «Нет войне России с Украиной», а в адрес российского правительства направлено открытое письмо «Лишь бы не было войны» за подписью видных деятелей либеральной интеллигенции. Поддержали позицию российского МИДа о недопустимости вооруженного конфликта такие известные личности, как политик Леонид Гозман, актриса Лия Ахеджакова, музыкант Андрей Макаревич и другие.

Отметим, что западные издания называли в качестве дат начала российского вторжения в Украину — 15 и 16 февраля. При этом, президент США Джо Байден также заявил, что не верит в желание российского народа воевать с Украиной.