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Удмуртское отделение «Яблока» солидаризировалось с МИД России по вопросу войны с Украиной

12:00, 18 февраля, 2022
Удмуртское отделение «Яблока» солидаризировалось с МИД России по вопросу войны с Украиной
12:00, 18 февраля, 2022
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#политика
Фото: pixabay.com
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В республике идёт сбор подписей против вооружённого конфликта.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртское отделение партии «Яблоко» начало сбор подписей против войны с Украиной. Об этом 14 февраля сообщалось на странице активистки Ии Борониной, в приёмной которой объявлен сбор. Ранее в МИД России назвали неприемлемой даже мысль о войне между двумя народами.

Акция по сбору подписей называется «Нет войне», в интернете также запущена петиция «Нет войне России с Украиной», а в адрес российского правительства направлено открытое письмо «Лишь бы не было войны» за подписью видных деятелей либеральной интеллигенции. Поддержали позицию российского МИДа о недопустимости вооруженного конфликта такие известные личности, как политик Леонид Гозман, актриса Лия Ахеджакова, музыкант Андрей Макаревич и другие. 

Отметим, что западные издания называли в качестве дат начала российского вторжения в Украину — 15 и 16 февраля. При этом, президент США Джо Байден также заявил, что не верит в желание российского народа воевать с Украиной.

12:00, 18 февраля, 2022
18
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#политика