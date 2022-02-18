Сельское благоустройство и блокировка счетов канадских протестующих: новости к этому часу

Ижевск. Удмуртия. Новый рабочий день традиционно начинаем с последними новостями из Удмуртии, России и всего мира.

Благоустройство

В Удмуртии утвердили проект благоустройства сельских территорий на 2022 год. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза Удмуртской Республики.

Ведомство определило 12 проектов благоустройства общей стоимостью 17,7 млн рублей. В их число вошли: ремонт дорог, включая тротуары, в сёлах Алнашского, Игринского, Сюмсинского, Шарканского и Дебёсского районов, а также создание детских площадок и прочих зон отдыха в Завьяловском, Киясовском, Можгинском, Малопургинском, Сарапульском и Вавожском районах. Вместе с тем на фасаде здания Увинского республиканского информационно-методического центра установят вентфасад, завершив таким образом благоустройство всего посёлка Ува.

Администрации районов должны сдать все объекты к сентябрю 2022 года.

Спорт

Спортсмен из Удмуртии Данил Москвин взял серебро на велокроссе. Об этом сообщили в Центре спортивной подготовки Удмуртской Республики.

В Краснодарском крае 16 февраля состоялся Чемпионат России по велосипедному спорту. В 20-километровой гонке Данил Москвин, воспитанник школы олимпийского резерва «Импульс», занял второе место. Звание чемпиона России получил самарец Максим Гоголев, третье место — у представителя Чувашии Даниила Карпова.

Всего участие приняли 16 велосипедистов из Самарской, Челябинской, Свердловской областей, Краснодарского края, а также Чувашской и Удмуртской республик.

Гепатит

На Амуре детская областная больница по решению суда должна будет выплатить компенсацию за заражение пациентов гепатитом. Об этом пишут «Известия».

Более 160 детей с 2009 по 2018 года оказались заражены гепатитом С. Компенсацию в 7 млн рублей удовлетворили в пользу родителей десятерых пострадавших. При этом областная прокуратура продолжает работу по защите интересов других детей.

«Известия» напоминают, что об инциденте стало известно в декабре 2018 года. Тогда заболевшими числились 26 человек: все они лежали в гематологическом отделении. Нулевым пациентом стал ребёнок 1995 года рождения, который проходил лечение с 1996 по 2013 года. В отношении главврача и завотделением гематологии возбуждено уголовное дело.

Волнения в Канаде

Протесты дальнобойщиков в Канаде вошли в новую фазу — банковские счета участников начали замораживать. Об этом пишут «Известия».

Премьер-министр Канады Христя Фриланд заявила, что хочет, чтобы участники акций понимали реальность мер, которые применяются правительством страны. Блокировка счёта в банке уже коснулась двоих протестующих.

Однако опрошенные «Известями» эксперты из Канады считают, что ни протесты, ни их разгоны не отразятся на рейтинге премьера страны. Наоборот, проведённые опросы свидетельствуют о том, что население не в полной мере поддерживает бастующих дальнобойщиков.

Напомним, ранее стало известно, что канадское правительство планирует применить закон о чрезвычайной ситуации, который с момента его появления в 1988 году не применялся. Он даёт властям право на запрет публичных собраний и ограничение передвижения граждан по стране.