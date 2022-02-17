Итоги дня: отмена QR-кодов в Удмуртии и завершение строительства школы на улице Берша в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. За прошлые сутки в Удмуртии ковидом заболели более 2 955 человек. На лечение в ковид-центры направили 195 заражённых.

Дом раздора

В районе Восточного посёлка на улице Чехова будет построен 17-этажный жилой дом. Новостройка вырастет среди индивидуальной жилой застройки, что вызвало негодование местных жителей.

Сообщат куда следует

ИПОПАТ начнёт докладывать в ГИБДД о припаркованных вдоль дорог автомобилях. Стоящий таким образом автотранспорт мешает расчистке улиц от снега. Нерадивых владельцев будут привлекать к ответственности.

Культурное наследие

В список объектов культурного наследия Удмуртии в качестве достопримечательного места включили памятник истории и этнографии «Удмуртско-марийскую священную рощу «Булда»/«Ильма чара».

Школа готова

В Ижевске подошло к концу строительсво школы на улице Берша, длившееся больше четырёх лет. 22 февраля начнётся итоговая проверка здания. Школа откроет свои двери 1 сентября текущего года.

К предстоящему паводку

В рамках подготовки к весеннему паводку уровень воды Ижевского пруда опустят на 1 метр. К делу подключились энергетики, которые с помощью насосов помогут откачать воду.

Путь открыт

С 19 февраля в Удмуртии при посещении мероприятий и общественных мест не будут спрашивать QR-коды, свидетельствующие о прохождении вакцинации от ковида.