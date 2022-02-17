В Удмуртии около 10 тысяч человек ежегодно обращаются за медицинскими справками для водительских прав

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с 1 марта изменятся правила выдачи медицинских справок для получения водительских прав. Об этом ИА «Сусанин» рассказали в пресс-службе Минздрава Удмуртской Республики.

Около 10 тыс. человек ежегодно обращаются в наркологический диспансер Удмуртии для прохождения медосмотра для получения водительских прав.

С 1 марта 2022 года в России вступит в силу приказ Минздрава России №1092н. Он устанавливает новые правила медосмотра для водителей. Автолюбители, которые лишились права управления транспортным средством из-за пьяного вождения или отказа от медосвидетельствования, теперь должны будут получить справку после прохождения осмотра врачами и сдачи анализов. Эти же правила будут действовать и для тех, кто планирует сесть за руль впервые. Остальных изменения никак не коснутся.

В Минздраве Удмуртии рассказали, что осмотр проводится врачами-терапевтами общей практики, офтальмологами, психиатрами, наркологами и неврологами. Если нарколог выявит какие-либо нарушения в состоянии будущего водителя, то последнему назначат анализы. Исследования будут проводиться на наличие в крови и моче психоактивных веществ или признаков злоупотребления алкоголем.

В число признаков, свидетельствующих о нездоровом состоянии пациента, относят: неадекватность поведения, диссимуляция — сознательное сокрытие симптомов болезни, заторможенность или возбуждённость, быстрое или медленное мышление, гиперемия — увеличение кровенаполнения либо бледность кожи, а также учащённое или замедленное дыхание, тахикардия, вялая реакция зрачков на свет, дрожание рук и многое другое. Если нарколог отмечает более трёх признаков, то проводятся более глубокие исследования.