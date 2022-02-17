Первый за 30 лет капитальный ремонт завершается в Вавожской районной больнице

Вавож. Удмуртия. В Вавожской районной больнице завершается ремонт приёмного отделения и дневного стационара, нуждавшихся в обновлении уже 30 лет. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Работы закончатся в ближайшие дни.

«Капитально отремонтированы водопровод, отопление, освещение, пожарная сигнализация, заменены окна и двери, закуплена новая мебель, завершается подготовка стен и потолка», — рассказал и. о. главного врача Вавожской РБ Валерий Савельев.

В приёмном отделении имеется врачебный и процедурный кабинеты, палата для санитарной обработки и противошоковая палата. В дневном стационаре смогут одновременно получать помощь 30 пациентов. Работа по ремонту больницы будет продолжена, поскольку в обновлении нуждаются терапевтическое отделение и поликлиника.

Работы были проведены в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения», которая в текущем году стала частью нацпроекта «Здравоохранение».

Напомним, что в марте Вавожскую районную больницу посетит бригада врачей-кардиологов, которые будут принимать пациентов несколько дней. А в июне в больнице будут работать специалисты по онкологическим заболеваниям.