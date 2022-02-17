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На улице Дзержинского в Ижевске достроят здание МФЦ

14:30, 17 февраля, 2022
Юрий Абашев
На улице Дзержинского в Ижевске достроят здание МФЦ
14:30, 17 февраля, 2022
Юрий Абашев
15
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#МФЦ\n#строительство\n#полезный город
Фото: google/maps
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Объект должны были возвести к декабрю 2015 года.

Ижевск. Удмуртия. Здание многофункционального центра на улице Дзержинского в Ижевске могут достроить в 2022 году. Об этом говорится в распоряжении правительства республики об утверждении Адресной инвестиционной программы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы. 

Многофункциональный центр должен был появиться в конце 2015 года. Для этих целей началось возведения пристроя к зданию администрации Индустриального района. Однако работы завершены не были и объект до сих пор законсервирован.

Согласно опубликованному документу, в 2022 году планируется произвести проектные изыскания, а затем начать стройку. На эти цели из бюджета республики выделят 30 000 рублей. Исполнительным органом выступит Минцифры Удмуртии.

14:30, 17 февраля, 2022
Юрий Абашев
15
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#МФЦ\n#строительство\n#полезный город