На улице Дзержинского в Ижевске достроят здание МФЦ

Ижевск. Удмуртия. Здание многофункционального центра на улице Дзержинского в Ижевске могут достроить в 2022 году. Об этом говорится в распоряжении правительства республики об утверждении Адресной инвестиционной программы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы.

Многофункциональный центр должен был появиться в конце 2015 года. Для этих целей началось возведения пристроя к зданию администрации Индустриального района. Однако работы завершены не были и объект до сих пор законсервирован.

Согласно опубликованному документу, в 2022 году планируется произвести проектные изыскания, а затем начать стройку. На эти цели из бюджета республики выделят 30 000 рублей. Исполнительным органом выступит Минцифры Удмуртии.