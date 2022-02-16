Итоги дня: выход Удмуртии на ковидное «плато» и запрет чиновникам республики иметь иностранное гражданство

Ижевск. Удмуртия. За минувшие сутки в Удмуртии ковидом заболели более 2 898 человек. На лечение в ковид-центры направили 188 заражённых.

Ремонт трассы

Реконструкция дороги Ижевск-Сарапул начнётся весной 2022 года. Работы стартуют в апреле в районе деревни Каменное Завьяловского района. Здесь дорогу расширят до 4 полос и поставят тросовое ограждение.

Производительность растёт

Удмуртия заняла 6-7 место в рейтинге регионов по производительности труда, войдя в число лидеров. На третьем и четвёртом местах соседи Родникового края — Башкортостан и Татарстан соответственно.

Наш терминатор

Железную скульптуру «Терминатор» из Глазова включили в онлайн-энциклопедию самых необычных арт-объектов России.

Олимпийское серебро

Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Нигматуллина заняла второе место в составе российской команды на эстафете 4х6 км на Олимпиаде в Пекине. Золото взяла шведская команда.

Налоги

В январе 2022 года в бюджет Удмуртии поступило лишь 14,5% от общей суммы собранных в республике налогов — 3,5 млрд рублей. Остальные 20,7 млрд рублей ушли в казну Российской Федерации.

Вышли на «плато»

Минздрав Удмуртии сообщает, что заболеваемость ковидом в республике вышла на «плато». При этом суточный прирост заболевших растёт, однако число пациентов на амбулаторном лечении снижается.

Вопрос гражданства

Чиновникам на госслужбе в Удмуртии запретили иметь иностранное гражданство, данное ограничение распространилось также и на депутатов Госсовета.