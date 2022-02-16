Чиновники Каракулинского района не согласились с наложенным штрафом за природный пожар

Каракулино. Удмуртия. Администрация муниципального образования «Арзамасцевское» в Каракулинском районе Удмуртии подало жалобу в Сарапульский районный суд. Территориальное руководство не согласилось со штрафом, назначенный за крупный природный пожар весной 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по республике.

Возгорание сухой травы произошло 20 апреля 2021 года на площади 13 га неподалёку от деревни Суханово. Пламенем были охвачены деревья и кустарники. Огонь был потушен силами МЧС к утру 22 августа.

Проверкой было установлено, что данная земля предназначалась для ведения сельского хозяйства, однако никак не использовалась и заросла сорняком. Плодородие почвы не сохранялось. Исходя из этого муниципальное образование «Арзамасцевское», в ведении которого находился участок, оштрафовали на 200 тыс. рублей.

Чиновники с таким исходом не согласились и обратились с жалобой в Сарапульский районный суд. 9 февраля инстанция не удовлетворила требования администрации «Арзамасцевского» и оставило постановление управления Россельхознадзора о штрафе без изменений.