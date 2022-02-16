В Удмуртии скончался заслуженный врач России Вениамин Ситников

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в возрасте 86-лет скончался заслуженный врач России Вениамин Ситников. Об этом сообщает председатель профкома Ижевской государственной медицинской академии Алексей Поздеев на своей странице в соцсети «Фейсбук».

Вениамин Ситников являлсятся заслуженным врачом УАССР и Российской Федерации, хирургом высшей категории, доктором медицинских наук, профессором, академиком Российской академии лазерных наук, академиком удмуртского отделения Российской инженерной академии. Также он входил в Европейскую ассоциацию интенсивной терапии, Международную ассоциацию хирургов-гепатологов.

Вениамин Ситников вел большую лечебную и консультативную работу в 1 РКБ и других медучреждениях Ижевска, помогал в повышении квалификации врачей республики и внедрению новых методов диагностики и лечения. Под его руководством в широкую лечебную практику здравоохранения Удмуртии были введены несколько новых методов лечения.

Как автор Вениамин Ситников создал более 700 научных работ. Под его руководством были защищены 18 кандидатских и 4 докторские диссертации.

Наша справка: Ситников Вениамин Арсеньевич родился 2 января 1936 года в деревне Мало-Кабаново Вожгальского района Кировской области

После выпуска из Ижевского мединститута 3 года работал главным врачом и хирургом Унинской участковой больницы Кировской области.

С 1963 по 1966 года учился в аспирантуре на кафедре госпитальной хирургии в Ижевской государственной медицинской академии. В 1967 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Практическое значение топографии атриовентрикулярной проводящей системы в хирургии сердца».

С 1966 года Вениамин работал ассистентом, с 1973 года — доцентом кафедры госпитальной хирургии ИГМИ, с 1987 года — ректором института, с 1988 года — заведующим кафедрой факультетской хирургии.

В 1990 году он защитил докторскую диссертацию на тему «Сорбционная детоксикация в комплексном лечении больных с механической желтухой, хроническими заболеваниями печени с сопутствующей патологией». В 1991 году Вениамин Ситников стал профессором кафедры факультетской хирургии.