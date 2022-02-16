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Прошедшим ревакцинацию сотрудникам ижевского автозавода выплатят матпомощь

11:50, 16 февраля, 2022
Юрий Абашев
Прошедшим ревакцинацию сотрудникам ижевского автозавода выплатят матпомощь
11:50, 16 февраля, 2022
Юрий Абашев
290
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#вакцинация
Фото: ИА «Сусанин»
290
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Размер выплат составит от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. Работникам ООО «ЛАДА Ижевск» выплатят материальную помощь в случае прохождения ревакцинации. Об этом сообщает профсоюзная организация АВТОВАЗа.

Основанием для выплат стал приказ по АВТОВАЗу «О выплате материальной помощи работникам за повторную вакцинацию (ревакцинацию) против COVID-19».

Сумма в размере 3 тыс. рублей будет выплачиваться с 1 февраля до 1 июля 2022 года тем, кто ревакцинируется спустя 6-7 месяцев после первого курса прививания.  

1,5 тыс. рублей выплатят до 1 июля включительно работникам, прошедшим ревакцинацию в период менее шести месяцев и после семи месяцев от даты вакцинации.

1,5 тыс. рублей выплатят до 23 июля включительно работникам, прошедшим ревакцинацию после введения второго компонента.

11:50, 16 февраля, 2022
Юрий Абашев
290
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#вакцинация