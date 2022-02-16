Прошедшим ревакцинацию сотрудникам ижевского автозавода выплатят матпомощь

Ижевск. Удмуртия. Работникам ООО «ЛАДА Ижевск» выплатят материальную помощь в случае прохождения ревакцинации. Об этом сообщает профсоюзная организация АВТОВАЗа.

Основанием для выплат стал приказ по АВТОВАЗу «О выплате материальной помощи работникам за повторную вакцинацию (ревакцинацию) против COVID-19».

Сумма в размере 3 тыс. рублей будет выплачиваться с 1 февраля до 1 июля 2022 года тем, кто ревакцинируется спустя 6-7 месяцев после первого курса прививания.

1,5 тыс. рублей выплатят до 1 июля включительно работникам, прошедшим ревакцинацию в период менее шести месяцев и после семи месяцев от даты вакцинации.

1,5 тыс. рублей выплатят до 23 июля включительно работникам, прошедшим ревакцинацию после введения второго компонента.