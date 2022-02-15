Победа ижевских «Купол-Родников», сбитые в Ижевске пешеходы и долги россиян: новости к этому часу

Ижевск. Удмуртия. Новый рабочий день традиционно начинаем с последними новостями из Удмуртии, России и всего мира.

Победа

Ижевский баскетбольный клуб «Купол-Родники» одержал победу в матче против «Уфимца» из Башкортостана. Об этом сообщается в официальном сообществе удмуртских баскетболистов.

Встреча закончилась с минимальным разрывом — 93:92. На послематчевой пресс-конференции атакующий защитник «Купол-Родников» Егор Тиканов сказал, что его команда могла бы сыграть и без «нервной концовки».

Главный тренер клуба Артём Комогорцев, в свою очередь, сообщил, что эта победа очень была нужна после серии проигрышей, однако он выразил сожаление, что матч из-за пандемии проходил без болельщиков. Саму игру он назвал тяжёлой, поскольку цель — не дать сопернику забить определённое количество очков — выполнена не была.

Пешеходы

С начала 2022 года в Ижевске сбили 18 пешеходов. Об этом сообщили в 1 отделе Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

В результате наездов 1 человек погиб, ещё 17 получили различные травмы, из которых 9 — дети. При этом каждое второе ДТП происходит на пешеходном переходе.

В ГИБДД пешеходов просят быть внимательнее и использовать светоотражающие элементы, о пользе которых недавно рассказывал «Сусанин». Водителям, в свою очередь, необходимо соблюдать скоростной режим.

Долги

Число злостных неплательщиков в России достигло максимального за 10 лет уровня. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные ФССП.

В 2021 году число должников выросло до 8,6 млн человек — на 1,6 млн больше, чем в 2020 году. С 2012 года их численность увеличилась почти в 4 раза — тогда их было 2,2 млн. Сумма взысканий, которую предстоит получить приставам, превысила 1 трлн рублей.

За 2021 год с граждан в пользу кредитных организаций приставы взыскали 185,2 млрд рублей, а в 2020 году — 142,8 млрд.

Самое большое число должников отмечено в Краснодарском крае (582 тыс. человек), в Башкортостане (452 тыс.), Красноярском крае (390 тыс.), Свердловской (343 тыс.) и Челябинской (323,6 тыс.) областях.

Волнения в Канаде

В Канаде продолжаются протесты водителей грузовиков. Как сообщает «Газета.ру», дальнобойщики требуют отмены ковидных ограничений, вступивших в силу в этом году.

Из-за протестов канадское правительство планирует применить закон о чрезвычайной ситуации, который с момента его появления в 1988 году не применялся. Документ даёт властям право на запрет публичных собраний и ограничение передвижения граждан по стране. Уточняется, что если закон будут применять, то только в местах протестов.

При этом ранее в столице Канады Оттаве арестовали 25 человек и выписали 1,7 тыс. штрафов из-за массовых волнений.