В Удмуртии стартуют бесплатные курсы удмуртского языка

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии стартуют очередные курсы удмуртского языка. Об этом сообщила пресс-служба Миннаца республики.

Занятия пройдут бесплатно для всех желающих. Познакомиться поближе с удмуртским можно будет на следующих площадках, сформированных, исходя из запросов местного населения:

1. Ижевск, УдГУ, корпус II (улица Университетская, 1). Елена Александровна Булычева (понедельник, среда, 18:00).

2. Ижевск, библиотека имени Наговицына (улица 9 Января, 181). Ангелина Ефремовна Решетникова (понедельник, среда, 16:30).

3. Ижевск, Национальный музей имени Кузебая Герда (улица Коммунаров, 287). Татьяна Виссарионовна Швецова (время уточняется).

4. Глазов, ГГПИ (улица Первомайская, 25). Ольга Петровна Никифорова (вторник в 19:00, пятница в 18:00).

5. Можга, Педколледж (улица Наговицына, 48). Татьяна Сергеевна Иванова (вторник, четверг, 17:30-19:30).

6. Игра, библиотеке имени Кедра Митрея (микрорайон Нефтяников, 31). Ольга Александровна Степанова (понедельник, среда, 17:00).

7. Кизнер, Краеведческий музей (улица Карла Маркса, 22а). Диана Петровна Чернова (понедельник, пятница, 15:00).

8. Шаркан, районная библиотека (улица Заречная, 25). Алевтина Яковлевна Лебедева (вторник, четверг, 15:00).

9. Октябрьский, СДК (Завьяловский район, 7А, дом 36). Людмила Тимофеевна Созонова (вторник в 17:00, суббота в 10:00).

10. Красногорское, Гимназия (улица Советская, 2). Галина Алексеевна Князева (вторник, четверг, 16:00).

11. Вавож, Центральная библиотека (улица Интернациональная, 51). Татьяна Николаевна Буркова (вторник, четверг, 16:00).

Изменения в расписании и более подробную информацию можно узнать в группе «ВКонтакте».