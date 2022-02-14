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Транспортная полиция Ижевска задержала жителя Красноуфимска с боевым арбалетом

10:10, 14 февраля, 2022
Юрий Абашев
Транспортная полиция Ижевска задержала жителя Красноуфимска с боевым арбалетом
10:10, 14 февраля, 2022
Юрий Абашев
440
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Свердловская область\n#оружие
Фото: pixabay.com
440
0

Мужчина намеревался продать оружие.

Красноуфимск. Свердловская область. Транспортная полиция Ижевска пресекла незаконную продажу боевого арбалета. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ПФО в Ижевске.

Стражи порядка задержали на станции Красноуфимск в Свердловской области 27-летнего подозреваемого в изготовлении и попытке продажи холодного оружия. Известно, что в октябре 2021 года мужчина переделал арбалет, увеличив силу его натяжения. После этого арбалет попал под категорию «холодное метательное оружие».

Затем нелегальный оружейник нашёл через интернет покупателя. Совершить сделку помешали сотрудники транспортной полиции, задержавшие злоумышленника на привокзальной площади Красноуфимска.

В отношении подозреваемого возбудили уголовные дела по статьям «Незаконное изготовление оружия» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов».

Мужчине грозит до четырёх лет лишения свободы. 

10:10, 14 февраля, 2022
Юрий Абашев
440
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Свердловская область\n#оружие