Кубок России по стрельбе в Глазове, новые справки для российских водителей и тайник с оружием в Казахстане: новости к этому часу

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Памяти Драгунова

В Глазове с 13 по 21 февраля проходит второй этап Кубка России по стрельбе из малокалиберного и пневматического оружия. Об этом сообщил глава города Сергей Коновалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Состязание проходит в память об оружейном конструкторе Евгении Драгунове, уроженце Ижевска. Участие в нём примут 250 человек из 24 регионов России. Им предстоит пройти три упражнения с пневматическим и малокалиберным оружием: стрельба из винтовки, пистолета и винтовки по движущимся мишеням.

На мероприятии будут присутствовать бронзовые призёры Олимпийских игр Дмитрий Лыкин и Кирилл Григорьян, а также серебряный призёр Наталья Падерина.

Однако обстановка с коронавирусом не позволяет провести этап со зрителями. Все спортсмены, в свою очередь, сдали ПЦР-тесты.

Дарите цветы

За 2022 год в Удмуртию из-за рубежа завезли 3,5 млрд штук цветочной продукции. Об этом сообщило Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Ведомство провело фитосанитарный контроль 136,8 млн горшечных растений, срезов цветов и декоративной зелени, привезённых из Нидерландов, Италии, Коста-Рики, Мексики и США. Также проверены партии из 3,4 млн луковиц тюльпанов и ирисов — из Нидерландов.

С каждой партии специалисты Россельхознадзора брали образцы и передавали их в испытательную лабораторию, чтобы установить фитосанитарное состояние. Проведённые исследования нарушений требований не выявили. Использование продукции на территории России разрешено.

Напомним, что также за этот год в Удмуртию ввезли 120 тонн рапсового жмыха из Казахстана, при этом за 2021 год в Монголию вывезли 640 тонн свинины.

Справки

С марта 2022 года водители, лишённые прав за пьяное вождение, должны будут получить справку, которая после истечения срока наказания позволит вернуть им права. Об этом пишут «Известия».

Всем водителям, которых лишили прав за вождение в нетрезвом виде или отказ от медосвидетельствования, необходимо получить справку после сдачи анализов. Ранее злостным автолюбителям могли выдать документ без медосмотра. Эти же правила теперь будут действовать и для тех, кто получает права впервые.

При этом если врачи при осмотре обычного водителя заметят признаки постоянного употребления алкоголя или наркотиков, то его могут отправить на сдачу тех же анализов. В число признаков эксперт относит трясущиеся или исколотые руки.

Снова Казахстан

В Казахстане найден арсенал с оружием. Как пишет «Газета.ру», его нашёл пастух на окраине Алма-Аты.

В полиции заявили, что из тайника изъяли каску, бронежилет, рожок от автомата Калашникова, а также 20 патронов к нему и 19 к пистолету Макарова. Также найдены два травматических пистолета и резиновые дубинки. Сейчас силовики проводят проверку и ищут хозяина этого клада. При этом ранее в городе уже находили оружие — травматический пистолет, гранаты, патроны калибрами 12 (для ружей), 5,45 и 7,62 мм (для автоматов).

Напомним, в самом начале 2022 года в Казахстане вспыхнули протесты из-за повышения цен на сжиженный газ. Позже начались столкновения между бастующими и полицией. Правительство страны ушло в отставку. По всей стране ввели режим ЧС. Страны ОДКБ ввели миротворцев для охраны зданий государственной важности. Сейчас обстановка в стране стабилизирована. Возбуждены уголовные дела.