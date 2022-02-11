Итоги дня: оптимизация школ в Ижевске и заражение удмуртской спортсменки на Олимпиаде в Пекине

Ижевск. Удмуртия. Очередной антирекорд по количеству заболевших коронавирусом был достигнут в Удмуртии в минувшие сутки — 2 501 случай.

Новая школа

В Южном микрорайоне Воткинска идёт строительство школы на 825 мест. Ввод здания в эксплуатацию наметили на конец 2022 года. Новое учебное заведение должно разгрузить школу №5, где в данный момент учатся около 1 300 детей.

Ковид догнал

Игрок женской олимпийской сборной по хоккею, уроженка Удмуртии Мария Печникова, заболела коронавирусом на Олимпийских играх в Пекине. С 9 февраля спортсменка находится на самоизоляции.

Пострадали в ДТП

Смертельное ДТП произошло в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии. Около деревни Карашур столкнулись два автомобиля, в которых в общей сложности находились семь человек, в том числе двое детей. В результате аварии пострадали четыре человека, одна пассажирка скончалась.

Объединение школ

В Ижевске пройдёт реорганизация школы №59 путём присоединения к ней школы №36. Сделано это будет до 31 июля 2022 года.

Наши на Олимпиаде

Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Нигматуллина выступила на Олимпиаде в спринтерской гонке на 7,5 км. Спортсменка заняла 13 место. Отставание от лидера гонки составило более 1 минуты.

Погода на выходные

Температура воздуха в выходные на территории Удмуртии сохранится выше климатических норм на 6-8 градусов. Дневные температуры будут держаться на уровне -3…-10 градусов. Осадки сохранятся.



