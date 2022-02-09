Итоги дня: спасение тяжелобольного ковидом младенца в Удмуртии и суд по делу об отравлении детей хлором

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за прошлые сутки ковид подтвердился у 2 254 человек. Скончались 5 пациентов.

Болезнь после вакцины

В республике зарегистрировано 2 624 случая заражения коронавирусом после полного курса вакцинации. От общего числа заболевших эта цифра составляет немногим больше 2%.

Новый срок

Проект завершения строительства здания школы искусств в ижевском микрорайоне «Столичный» получил положительную оценку государственной экспертизы. Объект могут сдать уже в декабре 2022 года.

Дело в суде

Уголовное дело в отношении женщины, по вине которой несколько детей отравились хлором в бассейне, направлено в суд. Обвиняемой грозит до 6 лет лишения свободы.

И смех, и грех

Житель Ижевска лишился 1 млн рублей попавшись на удочку мошенников, скрывавшихся под маской «сайта интимных услуг». Потерпевший, желавший хорошо провести время, продал автомобиль и влез в долги, чтобы сначала «разблокировать» сайт, а потом, чтобы об этом не узнала семья.

Готовься к паводку зимой

На городских прудах Ижевска и Воткинска началась подготовка к весеннему паводку. Уровень воды в водоёмах начнут постепенно снижать с 10 февраля. Жителей просят соблюдать осторожность при выходе на лёд.

Спасение малыша

Врачи ижевской Республиканской детской клинической больницы спасли 4-месячного младенца, у которого диагностировали коронавирус. Из-за заболевания у малыша начались судороги. Ухудшающееся состояние маленького пациента вынудило врачей подключить его к аппарату ИВЛ и ввести в медикаментозную кому. Работа специалистов дала результат — ребёнок жив.