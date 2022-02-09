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Врачи в Удмуртии спасли жизнь больному коронавирусом младенцу

16:25, 09 февраля, 2022
Юрий Абашев
Врачи в Удмуртии спасли жизнь больному коронавирусом младенцу
16:25, 09 февраля, 2022
Юрий Абашев
1907
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#здравоохранение\n#спасение\n#врачи
Фото: pixabay.com
1907
0

Из-за ухудшения состояния малыша вводили в медикаментозную кому.

Ижевск. Удмуртия. Специалисты Республиканской детской клинической больницы (РДКБ) спасли жизнь 4-месячному ребёнку, больному коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

На фоне повышения температуры у малыша начались судороги. 27 января его доставили в воткинскую горбольницу №1, где врачи поставили диагноз «коронавирус». Младенца госпитализировали в РДКБ Ижевска, где ребёнку начали проводить курс терапии.

1 февраля у маленького пациента вновь начались судороги. Присутствие кислорода в крови снизилось до 80% при норме 97-99%. Ребёнка экстренно перевели в реанимацию, подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) и ввели в медикаментозную кому.

Через несколько дней терапии состояние малыша позволило снять его с аппарата ИВЛ. Повторный ПЦР-тест показал отсутствие ковида у ребёнка.

«Сейчас ребенок для дальнейшего долечивания и реабилитации переведён в отделение патологии новорожденных, где проходит комплексное обследование. На сегодняшний момент динамика у ребёнка положительная», — сообщил главный врач РДКБ Павел Пупков.

Родители пояснили, что для них это третий ребёнок. Мать и отец привиты.  

 

16:25, 09 февраля, 2022
Юрий Абашев
1907
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#здравоохранение\n#спасение\n#врачи