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В Удмуртии начался сбор информации о памятных аллеях и скверах

10:10, 07 февраля, 2022
Юрий Абашев
В Удмуртии начался сбор информации о памятных аллеях и скверах
10:10, 07 февраля, 2022
Юрий Абашев
470
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#деревья\n#городская среда
Фото: ИА "Сусанин"
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В результате будет издан иллюстрированный справочник.

Ижевск. Удмуртия. Жителей Удмуртии призвали принять участие в акции «Мемориальные деревья России», запущенной по поручению президента России Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Удмуртской Республики.

«Цель акции – сбор информации о деревьях, высаженных по всей России в память о значимых исторических событиях, о выдающихся гражданах СССР, России, других государств или с их участием, об известных героях – участниках военных действий, социалистического труда, деятелями науки и культуры», — говорится в сообщении.

По итогам проведённой работы появится иллюстрированный справочник, в котором будет информация о памятных аллеях, скверах и деревьях, участие в высадке которых принимали участие выдающиеся жители Удмуртии.

Для участия в акции необходимо направить в Минприроды республики информацию о памятных зелёных насаждениях с приложением копий подтверждающих архивных документов, фотоматериалов и иной значимой информации.

Контактным лицом выступает Мария Манаева, 8 (3412) 72-82-87, manaeva_miu@mpr.udmr.ru.

Напомним, что в Ижевске для строительства здания арбитражного суда на улице Коммунаров вырубили аллею, высаженную ветеранами труда завода «Редуктор» и участниками Великой Отечественной войны.

10:10, 07 февраля, 2022
Юрий Абашев
470
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#деревья\n#городская среда