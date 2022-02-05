До 2025 года в Удмуртии заменят почти 300 лифтов в домах

Ижевск. Удмуртия. К сентябрю 2022 года в Удмуртии заменят 170 лифтов. Об этом сообщила пресс-служба Минстроя Удмуртской Республики.

Фонд капитального ремонта заключил договор на замену 170 лифтов в 63 домах, формирующих фонд капитального ремонта на общем счёте регионального оператора. Для этого из бюджета выделено 343 млн рублей. Работы пройдут в пять этапов, два из которых уже выполнены. Окончание работ намечено на август 2022 года.

Также замены требуют и лифты в домах, накапливающих средства на общем счёте регионального оператора. Из-за истечения срока эксплуатации необходима замена 124 лифтов в 37 домах. Стоимость работ составит более 246 млн рублей.

До 2025 года Фонд капитального ремонта должен будет заменить 294 лифта на общую стоимость около 600 млн рублей.

Отмечается, что с 2017 года в Удмуртии заменено 275 лифтов в 88 домах. В 2021 году заменили 65 лифтов по программе софинансирования — собственникам домов, формирующих фонд капремонта на специальном счёте дома, возвращают до 20% стоимости работ. В 2022 году планируется заменить 80 лифтов.

Кроме того, при участии Фонда содействия реформированию ЖКХ в минувшем году заменили 80 лифтов.