Суд обратил в доход государства имущество экс-главы Удмуртии Александра Соловьёва на 18 млн рублей

Ижевск. Удмуртия. Индустриальный райсуд Ижевска удовлетворил исковое заявление Генпрокуратуры России об обращении в доход государства объекта недвижимости, принадлежащего организации, подконтрольной экс-главе Удмуртии Александру Соловьёву. Информацию об этом разместили на сайте федерального ведомства.

Установлено, что учредителем и директором организации являлась дочь Соловьёва Евгения Сирик, которая с 2007 года по 2016 год использовала полученные от него денежные средства на личные цели, в том числе для деятельности фирмы.

Вместе с тем при условии отсутствия у организации самостоятельных финансовых ресурсов на вышеуказанные средства осуществлено строительство производственного здания цеха для розлива минеральной воды.

Исковые требования Генпрокуратуры удовлетворены, в доход государства обращён объект недвижимости стоимостью более 18 млн рублей.

Напомним, ранее суд обратил в доход государства имущество бывшего главы Удмуртии Александра Соловьёва на 120 млн рублей.