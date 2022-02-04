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Суд обратил в доход государства имущество экс-главы Удмуртии Александра Соловьёва на 18 млн рублей

19:05, 04 февраля, 2022
Дмитрий Стрелков
Суд обратил в доход государства имущество экс-главы Удмуртии Александра Соловьёва на 18 млн рублей
19:05, 04 февраля, 2022
Дмитрий Стрелков
2144
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#Александр Соловьев
2144
0

Объектом обращения в доход стал цех по розливу минералки, принадлежавший дочери Соловьёва.

Ижевск. Удмуртия. Индустриальный райсуд Ижевска удовлетворил исковое заявление Генпрокуратуры России об обращении в доход государства объекта недвижимости, принадлежащего организации, подконтрольной экс-главе Удмуртии Александру Соловьёву. Информацию об этом разместили на сайте федерального ведомства.

Установлено, что учредителем и директором организации являлась дочь Соловьёва Евгения Сирик, которая с 2007 года по 2016 год использовала полученные от него денежные средства на личные цели, в том числе для деятельности фирмы.

Вместе с тем при условии отсутствия у организации самостоятельных финансовых ресурсов на вышеуказанные средства осуществлено строительство производственного здания цеха для розлива минеральной воды.

Исковые требования Генпрокуратуры удовлетворены, в доход государства обращён объект недвижимости стоимостью более 18 млн рублей.

Напомним, ранее суд обратил в доход государства имущество бывшего главы Удмуртии Александра Соловьёва на 120 млн рублей.

19:05, 04 февраля, 2022
Дмитрий Стрелков
2144
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#Александр Соловьев