Синоптики прогнозируют тёплую погоду в предстоящие выходные в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Выходные в Удмуртии обещают быть относительно тёплыми. По прогнозам синоптиков, температурный фон окажется выше климатических норм на 8-13 градусов Цельсия. Об этом сообщает пресс-служба удмуртского Гидрометцентра.

Сильный снегопад в ближайшую ночь сохранится. На дорогах образуется снежный накат, также отмечается ухудшение видимости.

Днём в субботу интенсивность осадков снизится. Температура воздуха поднимется до -1...-6 градусов. В ночь на воскресенье ожидается -4…-9, днём до -2…-7. Временами пройдёт снег. На дорогах гололедица.

В понедельник ожидается небольшой снег. Днём столбики термометра покажут -6…-11 градусов.

По предварительному прогнозу во вторник и среду немного похолодает. Сохранятся небольшие осадки.