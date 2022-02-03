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В Ижевске начали собирать вещи для нуждающихся семей

15:30, 03 февраля, 2022
Екатерина Сентемова
В Ижевске начали собирать вещи для нуждающихся семей
15:30, 03 февраля, 2022
Екатерина Сентемова
5115
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#акция\n#помощь\n#одежда
Фото: twenty20.com
5115
0

Люди не только освободят свой шкаф, но и помогут другим.

Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска могут поучаствовать в благотворительной акции по сбору вещей «Свободу комоду». Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска. 

Мероприятие устраивает штаб профилактики «Подросток». Все желающие смогут разобрать свой гардероб и отдать ненужную одежду семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. Принесенные вещи должны быть чистые и пригодные для носки.

Одежду принимают с 10:00 до 16:00 в будние дни в штабе профилактики «Подросток» на улице Удмуртской, 245. 

15:30, 03 февраля, 2022
Екатерина Сентемова
5115
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#акция\n#помощь\n#одежда