В Ижевске начали собирать вещи для нуждающихся семей

Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска могут поучаствовать в благотворительной акции по сбору вещей «Свободу комоду». Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Мероприятие устраивает штаб профилактики «Подросток». Все желающие смогут разобрать свой гардероб и отдать ненужную одежду семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. Принесенные вещи должны быть чистые и пригодные для носки.

Одежду принимают с 10:00 до 16:00 в будние дни в штабе профилактики «Подросток» на улице Удмуртской, 245.