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Итоги дня: суд над рабовладельцами в Удмуртии и приостановка планового приёма в больницах

18:00, 02 февраля, 2022
Юрий Абашев
Итоги дня: суд над рабовладельцами в Удмуртии и приостановка планового приёма в больницах
18:00, 02 февраля, 2022
Юрий Абашев
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#травматизм\n#суд\n#коронавирус
Фото: Pixabay.com
3787
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Главные новости среды.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за минувшие сутки количество заболевших ковидом перевалило за 1400 человек. Амбулаторное лечение проходят более 19 тыс. человек.

Вместо гимна

Во время награждения российских спортсменов на Олимпиаде в Пекине будет играть не российский гимн, а фрагмент концерта №1 Петра Чайковского.

Первый день работы

В первый день работы на новом месте травматологическая поликлиника Ижевска приняла 75 экстренных и более 60 плановых пациентов. Напомним, что больница с 1 февраля работает в ГКБ № 6.

Рабство XXI века

Семь жителей Удмуртии обвиняются в совершении преступлений против свободы личности и правосудия. На протяжении девяти лет они держали в рабстве на производственной базе семерых узников.

Остановили приём

В поликлиниках Удмуртии прекращен плановый амбулаторный прием и проведение диспансеризации населения. Особый режим работы установлен до конца февраля по причине распространения коронавируса.

«Омикрон» шагает по республике

В Удмуртии выявили 68 новых случаев заражения штаммом «омикрон». Все вновь заболевшие пациенты подхватили заразу на территории республики. Всего в регионе было выявлено 110 лабораторно подтверждённых случаев нового штамма.

18:00, 02 февраля, 2022
Юрий Абашев
3787
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#травматизм\n#суд\n#коронавирус