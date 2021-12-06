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Жителям Ижевска стало нужно больше денег для счастья

10:10, 06 декабря, 2021
Юрий Абашев
Жителям Ижевска стало нужно больше денег для счастья
10:10, 06 декабря, 2021
Юрий Абашев
216
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#финансы и деньги
Фото: ИА Сусанин
216
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Ещё в мае горожане называли сумму в 152 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии назвали сумму, необходимую им для счастья. Соответствующий опрос провёл сервис по поиску работы Super Job.

В исследовании приняли участие представители экономически активного населения города. 158 тыс. рублей в среднем необходимо ижевчанину, чтобы обеспечить условия для счастья. В январе текущего года горожане называли цифру 150 тыс. рублей, в мае — 152 тыс. рублей.

В 2018 и 2019 году счастье в денежном выражении для жителей столицы Удмуртии составляло 125 тыс. рублей и 135 тыс. рублей соответственно.

10:10, 06 декабря, 2021
Юрий Абашев
216
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#финансы и деньги
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