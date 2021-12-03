Итоги дня: эвакуация школы в Ижевске и прибытие нового «Боинга» компании «Ижавиа»

Главные новости пятницы.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за прошлые сутки ковид подтвердится у 207человек. Скончались 8 пациентов.

Без колёс

Село Карсовай в Балезинском районе как минимум до февраля 2022 года останется без автобусных рейсов, соединяющих населённый пункт с районным центром. Прошедшие два конкурса по определению перевозчика не состоялись по причине отсутствия заявок от предпринимателей.

Фактор льда

В ноябре на улицах Ижевска травмы получили более 1 000 человек, 253 из них — из-за гололёда. Отмечается, что цифра не превышает среднемесячных значений.

Эвакуация

Учеников и работников ижевской школы № 57 эвакуировали после сообщений о возможном теракте. Образовательный процесс переведён в дистанционный режим.

Самолёт прибыл

В Ижевск прибыл второй по счёту «Боинг-737» компании «Ижавиа», который носит имя «Душа Удмуртии». Это первый борт в парке ижевской авиакомпании, оборудованный салоном бизнес-класса.

Радио в колонии

Впервые в России православное радио начало вещание в воспитательной колонии для несовершеннолетних в Ижевске.

Погода на выходные

В субботу на территории Удмуртии установится плюсовая температура. Выпадет умеренный снег. В воскресенье похолодает до -1…-6 градусов.