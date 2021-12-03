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В субботу на территории Удмуртии потеплеет до +4 градусов

15:45, 03 декабря, 2021
Юрий Абашев
В субботу на территории Удмуртии потеплеет до +4 градусов
15:45, 03 декабря, 2021
Юрий Абашев
198
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода в Ижевске\n#погода в Удмуртии
Фото: pixabay.com
198
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В отдельных районах ожидается ледяной дождь.

Ижевск. Удмуртия. В ближайшие сутки температурный фон на территории Удмуртии начнёт повышаться. Об этом сообщает пресс-служба удмуртского Гидрометцентра.

В ближайшую ночь столбики термометра покажут 0…-5 градусов Цельсия. Днём в субботу потеплеет до -1…+4. Рекорд максимальных температур может обновиться. 4 декабря пройдёт умеренный мокрый снег и дождь, в отдельных районах выпадет так называемый ледяной дождь. На дорогах образуется гололедица.

В воскресенье температура воздуха опустится до -1…-6. Возможен небольшой снег. В понедельник ночью похолодает до -20…-25, днём до -13…-18 градусов. Осадком не ожидается.

По предварительному прогнозу в ночь на 7 декабря возможен мороз до -22…-27. Днём до -11…-16. На дорогах будет гололёд.

15:45, 03 декабря, 2021
Юрий Абашев
198
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода в Ижевске\n#погода в Удмуртии
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