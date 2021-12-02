Ижевчанина осудят за хищение с работы 41 тонны плёнки стрейч

Ущерб работодателю составил 1,4 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске за хищение на работе осудят 44-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

Мужчина обвиняется по статье 160 УК РФ («Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения в особо крупном размере»).

Судом установлено, что подсудимый работал специалистом по утилизации на производственном объекте, принадлежащем коммерческой организации. С января по октябрь 2020 года он давал указания подчинённым, чтобы они загрузили в служебную машину б/у плёнки стрейч. Затем мужчина увозил груз и реализовывал от своего имени, присваивая вырученные деньги.

За время деятельности подсудимый похитил 41,5 тонн. Работодателю нанесён ущерб в 1,4 млн рублей.

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.