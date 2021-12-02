Удмуртия досрочно перейдёт на упрощённый порядок установления кадастровой стоимости недвижимости

Определять цену будет «ЦКО БТИ».

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия с 1 января 2022 года досрочно перейдёт на новый порядок установления кадастровой стоимости объектов недвижимости в размере рыночной. Об этом сообщает пресс-служба управления Росреестра по Удмуртской Республике.

Изменения в процедуру были внесены Федеральным законом № 269-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

«Меняется название рассматриваемого действия с «оспаривания результатов определения кадастровой стоимости» на «установление кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости». Полномочия по рассмотрению заявления об установлении рыночной стоимости теперь возлагаются не на комиссию, а на бюджетное учреждение Удмуртской Республики «ЦКО БТИ», — сообщила директор «ЦКО БТИ» Наталья Возмищева.

Подать заявление можно как в БТИ, так и в МФЦ. После вступления изменений в силу, будет исключена возможность обратиться в суд для изменения результата определения кадастровой стоимости, минуя внесудебное обращение в бюджетное учреждение.

Также обращение в суд с требованием об установлении рыночной стоимости может быть подано только одновременно с оспариванием решения бюджетного учреждения.

«Таким образом, требование об установлении кадастровой стоимости в размере рыночной не носит самостоятельного характера», — говорится в сообщении.