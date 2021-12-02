В результате ДТП на одной из улиц Балезино погиб пешеход

Мужчина скончался в больнице.

Балезино. Удмуртия. Вечером 1 декабря в Балезино произошёл наезд автомобиля на пешехода. Об этом сообщает 1 отдел управления ГИБДД по Удмуртской Республике.

Трагедия произошла около 19:30 возле дома №16 по улице Первомайской. Автомобиль «ВАЗ-2121», за рулём которой находилась 33-летняя женщина, сбил 47-летнего мужчину, который находился на дороге без цели её перейти.

Пешеход получил травмы и был доставлен в реанимацию, однако вскоре скончался.

По факту аварии проводится расследование.