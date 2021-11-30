Не по карману: подборка самой дорогой недвижимости в Ижевске

Подборка объявлений с «Авито».





Ижевск. Удмуртия. Цены на недвижимость в Ижевске всегда находятся в динамике. Однако на «Авито» есть предложения, которые для рядового гражданина совсем не по карману. Остаётся лишь сделать из этого подборку и удивиться цифрам.

Самая дорогая квартира на вторичном рынке Ижевска находится в Октябрьском районе города на улице 10 лет Октября. За 6 комнат с дизайнерским ремонтом в ЖК премиум класса с открытыми террасами владелец требует 24 800 000 рублей.

50 млн рублей — такую цену хозяин выставил за свой дом в Пазелах. Площадь недвижимости составляет 337,1 квадратный м. Двухэтажное здание в колониальном стиле, согласно базе объявлений на «Авито», является самым дорогим частным домом, продающимся в Удмуртии.

На просторах сайта нам также удалось найти,казалось бы, простую ижевскую однушку в одной из новостроек. Вот только поразила цена — 3,7 млрд рублей. Спишем на опечатку, но не попасть данное объявление в эту подборку не могло.

В сегменте коммерческой недвижимости также удалось найти интересные предложения.

Так на продажу выставлено здание торгово-офисного центра «Аврора», площадью 6 289,3 квадратных м. Цена вопроса — 240 млн рублей.



Фото: google.ru/maps

На продажу выставлен строительный рынок «Садовод» в районе Автозавода. Цена 120 млн рублей.



Фото: google.ru/maps

Многие горожане знают 9-этажное здание «Сбербанка» на улице Красной. Если кто-нибудь однажды задумывался о цене этой громады, то мы незамедлительного ответим — предварительно 232 186 000 рублей. К зданию прилагается входящий в стоимость участок под парковку.