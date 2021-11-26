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Передвижная резиденция Деда Мороза посетит Ижевск

15:00, 26 ноября, 2021
Юрий Абашев
Передвижная резиденция Деда Мороза посетит Ижевск
15:00, 26 ноября, 2021
Юрий Абашев
308
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Новый год\n#Дед Мороз
Фото: Пресс-служба РЖД
308
0

Сказочный персонаж заедет в 36 городов.

Ижевск. Удмуртия. В декабре Ижевск посетит специальный поезд, превращённый в передвижную резиденцию Деда Мороза. Об этом сообщает пресс-служба «РЖД».

Празднично оформленный поезд отправится из Великого Устюга 5 декабря и пробудет в дороге 40 дней. Дед Мороз преодолеет больше 13 км и посетит 36 городов, в том числе Ижевск, Самару, Пермь, Екатеринбург, Казань и другие.

«На вокзалах городов поезд Деда Мороза будет стоять днем, где в это время будут проходить праздничные мероприятия. Все желающие смогут встретить состав и сфотографироваться, а тем, кто приобретет билеты, посчастливиться побывать на отдельной праздничной программе внутри передвижной резиденции и пообщаться с Дедом Морозом, – заместителя генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов.

Поезд будет состоять из вагонов для игр, квестов, салона-приёмной, вагона-ресторана и т. д. Дети с родителями смогут принять участие в праздничных мероприятиях, отправить поздравительную открытку и получить подарок из рук сказочного персонажа.

Вход в поезд и участие в детских сеансах будет платным.

15:00, 26 ноября, 2021
Юрий Абашев
308
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Новый год\n#Дед Мороз
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