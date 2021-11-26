Жительницу Удмуртии направили на принудительные работы за неуплату алиментов

Долг составлял 60 тыс. рублей.

Малая Пурга. Удмуртия. Задолжавшую по алиментам мать осудили в Малопургинском районе. Об этом сообщает пресс-служба управления ФССП по Удмуртии.

Женщину признали виновной по статье 157 УК РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»). Размер долга — 60 тыс. рублей.

Ранее женщину лишили родительских прав на детей 2008 и 2013 годов рождения. Впоследствии она должна была выплачивать четверть всех своих заработков до наступления 18-летия детей.

Однако нерадивая мать выплачивать деньги не стала. В отношении неё возбудили административное дело и назначили наказание в виде 60 часов обязательных работ. И после этого женщина не приложила усилий к поиску работы, не имея на то уважительных причин.

Копящаяся задолженность привела к тому, что дознаватель Малопургинского РОСП возбудил в отношении женщины уголовное дело по статье 157 УК РФ. Суд признал алиментщицу виновной. На заседании она была заключена под стражу и направлена под конвоем в исправительный центр. В течение пяти месяцев женщина будет задействована на принудительных работах.