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Жительницу Удмуртии направили на принудительные работы за неуплату алиментов

13:30, 26 ноября, 2021
Юрий Абашев
Жительницу Удмуртии направили на принудительные работы за неуплату алиментов
13:30, 26 ноября, 2021
Юрий Абашев
28
0
#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#суд\n#алименты
Фото: pixabay.com
28
0

Долг составлял 60 тыс. рублей.

Малая Пурга. Удмуртия. Задолжавшую по алиментам мать осудили в Малопургинском районе. Об этом сообщает пресс-служба управления ФССП по Удмуртии.

Женщину признали виновной по статье 157 УК РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»). Размер долга — 60 тыс. рублей.

Ранее женщину лишили родительских прав на детей 2008 и 2013 годов рождения. Впоследствии она должна была выплачивать четверть всех своих заработков до наступления 18-летия детей.

Однако нерадивая мать выплачивать деньги не стала. В отношении неё возбудили административное дело и назначили наказание в виде 60 часов обязательных работ. И после этого женщина не приложила усилий к поиску работы, не имея на то уважительных причин.

Копящаяся задолженность привела к тому, что дознаватель Малопургинского РОСП возбудил в отношении женщины уголовное дело по статье 157 УК РФ. Суд признал алиментщицу виновной. На заседании она была заключена под стражу и направлена под конвоем в исправительный центр. В течение пяти месяцев женщина будет задействована на принудительных работах.

13:30, 26 ноября, 2021
Юрий Абашев
28
0
#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#суд\n#алименты
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