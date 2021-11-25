В ближайшие два года в Ижевске построят крытый теннисный комплекс и спортивно-игровой манеж

Инвестиционные проекты сопровождает корпорация развития Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске реализуются два инвестиционных спортивных проекта, сопровождением которого занимается Корпорация развития Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Речь идёт о строительстве спортивно-игрового манежа с футбольным полем и крытом теннисном комплексе.

«Общий объем инвестиций по двум проектам составит 65 млн рублей. При этом планируется создать 30 новых рабочих мест. Оба объекта находятся в Устиновском районе Ижевска, где сейчас активно строятся новые дома и появляются целые микрорайоны», — рассказала директор АНО «Корпорация развития Удмуртской Республики» Динара Алпашаева.

Спортивно-игровой манеж представит собой крытое футбольное поле с искусственным покрытием. Внутри будут раздевалки и душевые. По проекту запланировано строительство административного корпуса. ООО «Развитие-Строй» построит объект в конце 2022 года.

Теннисный комплекс составят два крытых корта. Их возведением займётся ООО «Аркада». В 2022 году рабочие проложат коммуникации. Теннисные покрытия и административный корпус построят в 2023 году. Также будет установлен надувной модуль, а прилегающую территорию ждёт благоустройство. Планируется, что комплекс откроется в первом квартале 2023 года.