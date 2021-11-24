В Удмуртии проверят знания школьников и студентов о Великой Отечественной войне

В тесте будет 30 вопросов.

Ижевск. Удмуртия. В день Неизвестного солдата, который будет отмечаться 3 декабря 2021 года, состоится международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны». Свои знания смогут проверить школьники и студенты Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки республики.

Участникам предстоит ответить на 30 вопросов, которые охватят весь период войны. В этом году внимание будет уделено подвигам и трогательным моментам в тылу и на фронте. Тест подготовили учёные Военного университета Министерства обороны России.

Пройти тест можно в режиме онлайн по ссылке.