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В Удмуртии проверят знания школьников и студентов о Великой Отечественной войне

16:00, 24 ноября, 2021
Юрий Абашев
В Удмуртии проверят знания школьников и студентов о Великой Отечественной войне
16:00, 24 ноября, 2021
Юрий Абашев
133
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Великая Отечественная Война
Фото: vk.com/dolgizhevsk
133
0

В тесте будет 30 вопросов.

Ижевск. Удмуртия. В день Неизвестного солдата, который будет отмечаться 3 декабря 2021 года, состоится международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны». Свои знания смогут проверить школьники и студенты Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки республики.

Участникам предстоит ответить на 30 вопросов, которые охватят весь период войны. В этом году внимание будет уделено подвигам и трогательным моментам в тылу и на фронте. Тест подготовили учёные Военного университета Министерства обороны России.

Пройти тест можно в режиме онлайн по ссылке.

16:00, 24 ноября, 2021
Юрий Абашев
133
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Великая Отечественная Война
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