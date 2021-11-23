В Удмуртии утвердили треть кандидатур в новый состав Общественной палаты республики

С выбором определились депутаты регионального Госсовета.

Ижевск. Удмуртия. Депутаты Госсовета Удмуртии утвердили кандидатуры для включения в состав Общественной палаты республики. Произошло это во вторник, 23 ноября, в ходе первого заседания 36-й сессии парламента.

Напомним, Госсовет Удмуртии утверждает кандидатуры 16 представителей НКО и региональных общественных объединений в состав Общественной палаты региона. 16 человек, представителей зарегистрированных на территории Удмуртии структурных подразделений общероссийских и межрегиональных общественных объединений, определяет глава республики, и ещё 16 утверждаются Общественной палатой из числа кандидатов, выдвинутых местными общественными объединениями.

В состав Общественной палаты Удмуртии от НКО и региональных общественных объединений Госсовет утвердил следующие кандидатуры:

1. Арысланов Альберт Ахатович – Региональная общественная организация «Федерация спортивной борьбы Удмуртской Республики»;

2. Гаврилов Максим Александрович – Удмуртская республиканская детско-молодежная общественная организация «Федерация единоборств»;

3. Галиахметов Раиль Ахсанович – Региональная национально-культурная автономия татар Удмуртской Республики;

4. Городилов Игорь Аркадьевич – Региональная общественная организация «Удмуртская республиканская федерация дзюдо»;

5. Евсеев Александр Николаевич – Общественная организация потребителей услуг ЖКХ «Объединение советов домов Удмуртской Республики»;

6. Зосимова Ольга Викторовна – Социально ориентированная автономная некоммерческая организация поддержки инициатив в области материнства и детства «Школа-кроха»;

7. Козлов Александр Дмитриевич – Удмуртская республиканская организация общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийского ордена Трудового Красного знамени общества слепых»;

8. Лещев Георгий Андреевич – Региональная детско-молодёжная общественная организация «Федерация плавания Удмуртской Республики»;

9. Морозов Сергей Климентьевич – Удмуртская региональная общественная организация инвалидов войны в Афганистане и военной травмы – «Инвалиды войны»;

10. Пермяков Сергей Павлович – Удмуртская Ассоциация переработчиков отходов;

11. Селиверстов Дмитрий Андреевич – Автономная некоммерческая организация «Детская эстрадная студия «Дельфин»;

12. Созыкина Мария Сергеевна - Удмуртская республиканская молодёжная общественная организация «Атмосфера»;

13. Стерхова Рамзия Касимовна – Удмуртская региональная общественная организация воинов-пограничников запаса «Патриоты границы»;

14. Телицын Алексей Николаевич - Республиканская детская общественная организация Удмуртии «Родники»;

15. Тюльпин Виталий Эдуардович – Общественная организация «Общество русской культуры Удмуртской Республики»;

16. Ястребова Надежда Александровна – Благотворительный фонд «Подари завтра».