В Удмуртии утвердили треть кандидатур в новый состав Общественной палаты республики

С выбором определились депутаты регионального Госсовета.
Ижевск. Удмуртия. Депутаты Госсовета Удмуртии утвердили кандидатуры для включения в состав Общественной палаты республики. Произошло это во вторник, 23 ноября, в ходе первого заседания 36-й сессии парламента.
Напомним, Госсовет Удмуртии утверждает кандидатуры 16 представителей НКО и региональных общественных объединений в состав Общественной палаты региона. 16 человек, представителей зарегистрированных на территории Удмуртии структурных подразделений общероссийских и межрегиональных общественных объединений, определяет глава республики, и ещё 16 утверждаются Общественной палатой из числа кандидатов, выдвинутых местными общественными объединениями.
В состав Общественной палаты Удмуртии от НКО и региональных общественных объединений Госсовет утвердил следующие кандидатуры:
1. Арысланов Альберт Ахатович – Региональная общественная организация «Федерация спортивной борьбы Удмуртской Республики»;
2. Гаврилов Максим Александрович – Удмуртская республиканская детско-молодежная общественная организация «Федерация единоборств»;
3. Галиахметов Раиль Ахсанович – Региональная национально-культурная автономия татар Удмуртской Республики;
4. Городилов Игорь Аркадьевич – Региональная общественная организация «Удмуртская республиканская федерация дзюдо»;
5. Евсеев Александр Николаевич – Общественная организация потребителей услуг ЖКХ «Объединение советов домов Удмуртской Республики»;
6. Зосимова Ольга Викторовна – Социально ориентированная автономная некоммерческая организация поддержки инициатив в области материнства и детства «Школа-кроха»;
7. Козлов Александр Дмитриевич – Удмуртская республиканская организация общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийского ордена Трудового Красного знамени общества слепых»;
8. Лещев Георгий Андреевич – Региональная детско-молодёжная общественная организация «Федерация плавания Удмуртской Республики»;
9. Морозов Сергей Климентьевич – Удмуртская региональная общественная организация инвалидов войны в Афганистане и военной травмы – «Инвалиды войны»;
10. Пермяков Сергей Павлович – Удмуртская Ассоциация переработчиков отходов;
11. Селиверстов Дмитрий Андреевич – Автономная некоммерческая организация «Детская эстрадная студия «Дельфин»;
12. Созыкина Мария Сергеевна - Удмуртская республиканская молодёжная общественная организация «Атмосфера»;
13. Стерхова Рамзия Касимовна – Удмуртская региональная общественная организация воинов-пограничников запаса «Патриоты границы»;
14. Телицын Алексей Николаевич - Республиканская детская общественная организация Удмуртии «Родники»;
15. Тюльпин Виталий Эдуардович – Общественная организация «Общество русской культуры Удмуртской Республики»;
16. Ястребова Надежда Александровна – Благотворительный фонд «Подари завтра».