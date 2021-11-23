Двух жителей Удмуртии предали суду за вылов рыбы в период нереста

Злоумышленники нанесли ущерб в размере 30 тыс. рублей.

Каракулино. Удмуртия. Двух жителей села Колесниково Каракулинского района признали виновными в незаконной добыче рыбы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что в ночь с 23 на 24 мая текущего года мужчины расположили рыболовную сеть на участке акватории Камы, где проходили миграционные пути рыбы к местам нереста. Отметим, что это орудие лова является запрещённым.

Затем в эту же ночь мужчины извлекли сеть из воды. Их добычей стали 30 особей чехони. Ущерб государству тем самым составил 30 000 рублей.

Подсудимые свою вину признали и частично возместили ущерб, в пределах которого также был наложен арест на их имущество. Каждому из них суд назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.