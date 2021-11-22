Ижевчанин получил 13 лет колонии за совращение несовершеннолетних девочек

Подсудимый свою вину не признал.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске осудили местного жителя за насильственные действия в отношении девочек, не достигших 14-летнего возраста. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что действия сексуального характера в отношении малолетних девочек совершались мужчиной с декабря 2019 года по ноябрь 2020 года. Он использовал их беспомощное состояние. Местом преступления стал садовый дом на территории Завьяловского района.

Подсудимый свою вину признавать отказался. Суд назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы сроком 1 год 6 месяцев.