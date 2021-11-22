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Ижевчанин получил 13 лет колонии за совращение несовершеннолетних девочек

16:00, 22 ноября, 2021
Юрий Абашев
Ижевчанин получил 13 лет колонии за совращение несовершеннолетних девочек
16:00, 22 ноября, 2021
Юрий Абашев
22
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд
Фото: pixabay.com
22
0

Подсудимый свою вину не признал.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске осудили местного жителя за насильственные действия в отношении девочек, не достигших 14-летнего возраста. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что действия сексуального характера в отношении малолетних девочек совершались мужчиной с декабря 2019 года по ноябрь 2020 года. Он использовал их беспомощное состояние. Местом преступления стал садовый дом на территории Завьяловского района.

Подсудимый свою вину признавать отказался. Суд назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы сроком 1 год 6 месяцев.

16:00, 22 ноября, 2021
Юрий Абашев
22
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд
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