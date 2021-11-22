Закрыть
Все разделы Поиск
История ижевского оружия Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Обещания Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Разделить нельзя смешать: куда уезжают рассортированные отходы Лонгрид Как «умный дом» упрощает жизнь людей Лонгрид За чертой: новый взгляд на Гоголя Лонгрид

Лыжник из Удмуртии финишировал третьим в гонке на 10 км классическим стилем на Кубке России

12:40, 22 ноября, 2021
Юрий Абашев
Лыжник из Удмуртии финишировал третьим в гонке на 10 км классическим стилем на Кубке России
12:40, 22 ноября, 2021
Юрий Абашев
446
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#лыжный спорт
Фото: https://vk.com/flgu18
446
0

Александр Ившин уступил победителю 16,3 секунды.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртский лыжник Александр Ившин выступил в индивидуальной гонке на 10 км классическим стилем на этапе Кубка России, который проходил в Хакасии.

Соревнования завершились 21 ноября. Были разыграны медали в гонках на 5 и 10 км.

В 10-километровой дистанции первым финишировал Андрей Кузнецов (Красноярский край/Пермский край) с результатом 25:04.9. Второе место занял представитель Коми Ермил Вокуев (25:17.4). Александр Ившин замкнул тройку победителей с отставанием от победителя в 16.3 секунды.

12:40, 22 ноября, 2021
Юрий Абашев
446
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#лыжный спорт
?>