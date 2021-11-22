Лыжник из Удмуртии финишировал третьим в гонке на 10 км классическим стилем на Кубке России

Александр Ившин уступил победителю 16,3 секунды.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртский лыжник Александр Ившин выступил в индивидуальной гонке на 10 км классическим стилем на этапе Кубка России, который проходил в Хакасии.

Соревнования завершились 21 ноября. Были разыграны медали в гонках на 5 и 10 км.

В 10-километровой дистанции первым финишировал Андрей Кузнецов (Красноярский край/Пермский край) с результатом 25:04.9. Второе место занял представитель Коми Ермил Вокуев (25:17.4). Александр Ившин замкнул тройку победителей с отставанием от победителя в 16.3 секунды.