Бюджет фонда обязательного медстрахования Удмуртии в 2022 году может получить доход 24 млрд рублей

Проект закона о бюджете рассмотрен депутатами Госсовета.

Ижевск. Удмуртия. Депутаты Госсовета Удмуртии, входящие в постоянную комиссию по бюджету, налогам и финансам рассмотрели проект закона «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

В предстоящем году сумма доходов в бюджет ТФОМС прогнозируется в сумме 24 млрд 397 млн рублей. После балансировки казны расходы составят аналогичную сумму, из которой 22 млрд 579 млн пойдут на оплату медпомощи, оказанной застрахованным гражданам в больницах республики.

Депутаты поддержали принятие проекта в первом чтении.

Также был рассмотрен и поддержан законопроект, вносящий изменение в бюджет ТФОМС на 2021 год. С учетом внесенных изменений доходная часть на 2021 год составит 24 млрд 402 млн рублей, расходная – 24 млрд 400 млн рублей.