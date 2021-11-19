Темп роста валового продукта Удмуртии в 2022 году прогнозируется на уровне 100,5%

На динамику оказывает влияние распространения коронавируса.

Ижевск. Удмуртия. 18 ноября на заседании постоянной комиссии Госсовета Удмуртии по бюджету, налогам и финансам был рассмотрен прогноз социально-экономического развития республики на 2022 год. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента со ссылкой на слова министра экономики республики Михаила Тумина.

На скорость восстановления экономики региона влияет санитарно-эпидемиологическая обстановка. Она же остаётся ключевым фактором риска для прогнозирования.

«Распространение коронавируса оказало влияние на динамику валового регионального продукта, темп роста в 2022 прогнозируется 100,5%», — подчеркнул Тумин.

По его словам, положительная динамика прогнозируется в сельском хозяйстве, по объёму выполненных работ в сфере строительства и на потребительском рынке.