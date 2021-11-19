Новый рисунок ижевского дворника-художника и возможный бойкот США Олимпиады в Пекине: новости к этому часу

О чём писали в стране и в мире минувшей ночью.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, товарищи! Начинаем рабочий день с подборки новостей.

Новый рисунок

Ижевский дворник-художник, известный по рисункам на снегу, Семён Бухарин 18 ноября своеобразно отметил день рождения Деда Мороза. Мужчина нарисовал на снегу портрет сказочного персонажа.

Пожар в Сколково

В научном центре «Сколково» в Москве произошёл пожар. Как сообщает «Газета.ru» огонь охватил одну из лабораторий. Людей в этот момент там не было.

Эвакуация

В Москве приземлились самолёты Ил-76, на борту которых были эвакуированные из Афганистана граждане России, Белоруссии, Украины, Армении. Вместе с ними были граждане захваченной Талибами (запрещены в РФ) страны. Об этом сообщают «Известия».

Бойкот Олимпиады

Президент США Джозеф Байден заявил, что бойкот Олимпийских игр в Пекине рассматривается как один из возможных вариантов действий Вашингтона, сообщает «Интерфакс».